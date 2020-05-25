Фармацевтическая отрасль отвергла план ЕС по ускорению создания вакцин еще в 2017 году

Европейский фармацевтический гигант отклонил предложение Европейской комиссии по биологической готовности

В 2017 году крупнейшие фармацевтические компании отклонили предложение Евросоюза о разработке быстродействующих вакцин от патогенных микроорганизмов, включая коронавирусы. В ЕС считали, что это поможет предупреждать потенциальные вспышки. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на отчет Института корпоративного европейского наблюдения (Corporate Europe Observatory, CEO).

План по ускорению разработки и утверждению вакцин был выдвинут представителями Европейской комиссии на заседании Инновационной инициативы лекарственных средств (IMI) – государственно-частного партнера. Его функция заключается в поддержке передовых исследований в Европе. Предложение было отвергнуто отраслевыми партнерами инициативы.

Аргумент Еврокомиссии заключался в том, что новые исследования могут "способствовать разработке и утверждению регулирующими органами вакцин против приоритетных патогенов, насколько это возможно, до фактической вспышки". Но фармацевтические компании, работающие в IMI, не поддержали идею.

Такая информация была опубликована Института корпоративного европейского наблюдения (Corporate Europe Observatory, CEO), некоммерческой исследовательской группой, чья цель заключается в том, чтобы разоблачать последствия какого-либо корпоративного лоббирования в ЕС. Группа также следит и за решениями IMI, бюджет которой составляет 5 млрд евро, наполняющийся частично из средств ЕС и материальных взносов от частных и других организаций.

Руководящий совет IMI состоит из должностных лиц Еврокомиссии и представителей Европейской федерации фармацевтической промышленности и ассоциаций (EFPIA), членами которой являются некоторые из крупнейших компаний отрасли, включая GlaxoSmithKline, Novartis, Pfizer, Lilly и Johnson & Johnson.

В последние недели фармацевтическую промышленность уже обвиняли в неготовности к пандемии коронавируса из-за неправильно расставленных приоритетов. Лечение инфекционных заболеваний является менее выгодным, чем хронических заболеваний.

По данным Bloomberg Intelligence, в прошлом году 20 крупнейших фармацевтических компаний мира провели около 400 новых исследовательских проектов. Около половины были направлены на лечение рака и всего лишь 65 на лечение инфекционных заболеваний.

На данный момент клинические испытания проходят 8 вакцин, но нет никаких гарантий успеха. Например, одна из самых потенциально эффективных вакцин, разрабатываемая в Оксфордском университете, имеет лишь 50% шансов быть одобренной для использования.

В отчете CEO говорится, что вместо того, чтобы "компенсировать сбои рынка" за счет ускорения разработки лекарств в соответствии со своей компетенцией, IMI больше руководствуется "стандартными рыночными приоритетами".

Предложение Европейской комиссии по "биологической готовности" в 2017 году включало совершенствование компьютерного моделирования, известного как моделирование in silico (симуляция экспериментов, чаще всего биологических, – ред.). Также предлагалось улучшить анализ моделей тестирования на животных, что дало бы регуляторам большую уверенность в утверждении вакцин.

Протокол заседания совета управляющих IMI в декабре 2018 года показывает, что предложение не было принято. IMI также решил не финансировать проекты с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI), которая борется с такими приоритетными заболеваниями, как коронавирусы MERS и SARS.

"Хотя регулятивная сфера действий, предложенная комиссией, не была поддержана отраслями EFPIA, тема модернизации регулирования считается очень важной для отраслей и будет обсуждаться далее. Взаимодействие с Коалицией за инновации в области обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI) продолжается, но немедленных совместных инвестиций не ожидается", – говорится в протоколе заседания.

В ответ на обвинения, представитель IMI сказала, что инфекционные заболевания и вакцины были приоритетом с самого начала. Она рассказала о проекте стоимостью 20 млн евро, известном как Zapi. Проект был запущен в 2015 года после эпидемии Эболы, он был направлен на обеспечение биологической готовности.

Также в январе IMI начал финансирование "инноваций для ускорения разработки и производства вакцин". Представительница организации добавила, что поднимавшаяся тема на заседании в 2017 году конкурировала с другими приоритетными, включая исследования по туберкулезу, аутоиммунным заболеваниям и цифровому здоровью.

"Похоже, что в докладе говорится, что IMI не удалось выполнить свою задачу по защите граждан Европы и подготовить общество к нынешней пандемии COVID-19. Но это заблуждение по двум причинам. Исследование, предложенное ЕК по теме биологической готовности, было небольшим по объему и сосредоточено на пересмотре моделей на животных и разработке моделей in silico для лучшего определения/прогнозирования типа и уровня иммунного ответа у животных и людей, чтобы повысить доверие регуляторов к доказательной базе для альтернативных процедур лицензирования. Проекты IMI прямо или косвенно способствовали лучшей подготовке исследовательского сообщества к текущему кризису, например программа Ebola+ или проект Zapi", – заявила представительница IMI.

Но в отчете CEO говорится, что прямое влияние крупной фармацевтики на исследовательскую повестку IMI привело к тому, что в ней стали доминировать отраслевые приоритеты. Также были исключены проекты, связанные с нищетой и забытыми болезнями, включая коронавирусы.

Согласно докладу, в 7 из 25 приоритетных областей, которые определила ВОЗ, нет проектов IMI. В это же время, 17 проектов IMI касаются болезни Альцгеймера, 12 – диабета и 10 – рака. Все эти заболевания крайне важны, но они не испытывают недостатка интереса в других фармацевтических компаниях, что ставит под вопрос, были ли деньги ЕС потрачены надлежащим образом.

"Очевидно, что эти области не страдают от рыночных сбоев, поскольку мировая фармацевтическая индустрия уже инвестирует в них значительные средства, что неудивительно, учитывая большой рыночный потенциал для новых методов лечения", – говорится в отчете Института корпоративного европейского наблюдения (Corporate Europe Observatory, CEO).

В свою очередь, представитель IMI сказала, что около трети бюджета IMI было потрачено на инфекционные заболевания, включая устойчивость к противомикробным препаратам, вакцины, Эболу и туберкулез, а оставшиеся средства пошли на межсекторальные вопросы по разработке лекарств.