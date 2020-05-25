В Греции серийный насильник упал со скалы, убегая от полиции

2020-05-25 16:55:00

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Димитрис Аспиотис изнасиловал почти 100 женщин, затаскивая их в лес

В Греции серийный насильник, по прозвищу "Чудовище из Кавоса", упал со скалы, когда пытался сбежать от полиции. Об этом сообщает The Sun.

47-летний Димитрис Аспиотис, изнасиловавший почти 100 женщин, в том числе иностранных туристок, получил многочисленные переломы во время задержания. Его смогли арестовать после 3-часовой спасательной операции. Правоохранителям пришлось поднимать беглеца на носилках из труднодоступного места под утесом.

Полиция начала поиски Аспиотиса заподозрив его в изнасиловании 34-летней албанской женщины две недели назад.

Греция, серийный насильник

Димитрис Аспиотис. Фото: из соцсетей

Подозреваемый отправился в тюрьму в 2012 году за изнасилование почти сотни женщин, но был выпущен досрочно в 2018 году. Преступник был приговорен к 52 годам заключения, но смог убедить чиновников в том, что изменился. Он утверждал, что справился со своей кокаиновой зависимостью, которая по его словам, толкала на преступления. Аспиотис затаскивал женщин в лес, где неоднократно их насиловал, иногда в течение нескольких дней.

Теперь Аспиотиса вернут в тюрьму для отбывания оставшейся части его срока.

Греция, серийный насильник

Спасательная операция. Фото из соцсетей.

"Я надеюсь, что он будет испытывать боль всю оставшуюся жизнь. Пришло время греческим властям выбросить ключ", – заявила 33-летняя британка Кейли Морган, которая ранее стала жертвой насильника.

Отмечается, что условно-досрочное освобождение Аспиотиса вызвало бурю негодования. Он изнасиловал четырех женщин в 2010 году, включая Кейли, спустя всего 6 недель после досрочного освобождения из тюрьмы за нападения, совершенные с 1997 по 2005 годы.

Последнее преступление насильника было совершено в начале мая 2020 года, когда он на протяжении трех дней насиловал в лесу гражданку Албании. В нападавшем опознали Аспиотиса, который теперь находится под охраной в больнице Корфу.

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