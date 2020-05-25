Премьер-министр Израиля назвал срок аннексии Западного берега Иордана

В Европейском союзе и в США такие заявления уже вызвали тревогу

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал срок аннексии Западного берега реки Иордан. По его убеждаению, она состоится в июле 2020 года. Об этом со ссылкой на местное телевидение сообщает Reuters.

Отмечается, что первые заседания кабинета министров по этому вопросу пройдут 1 июля.

По мнению премьера, еврейское государство сейчас впервые с момента основания в 1948 году имеет уникальную историческую возможность утвердить свой суверенитет над Иудеей и Самарией. Этот шаг Нетаньяху считает одной из главных задач своего нового правительства.

"Это реальная возможность, и мы не собираемся ее упускать", – сказал он. Нетаньяху подчеркнул, что он не намерен менять назначенный срок.

В Европейском союзе и в США такие заявления уже вызвали тревогу. Россия в свою очередь заявила, что данные действия "могут спровоцировать опасный виток насилия на палестинских территориях" и призвала стороны вернуться к переговорам.

17 мая перед церемонией приведения к присяге 35-го правительства Израиля, сформированного Нетаньяху по итогам выборов 2 марта, премьер выразил мнение, что пришло время аннексировать еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан и Иорданскую долину.

19 мая президент Палестины Махмуд Аббас в ответ на заявления Нетаньяху объявил о прекращении действия всех соглашений с Израилем и США. Он добавил, что Израиль должен понести ответственность за попытки аннексировать оккупированные палестинские территории.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

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