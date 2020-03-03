Действующий премьер Нетаньяху заявил о победе на парламентских выборах в Израиле

Для формирования правящей коалиции его партии пока не хватает одного голоса

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о победе на парламентских выборах после того, как экзит-полы показали высокую вероятность того, что правящая партия "Ликуд" сформирует правительственную коалицию.

"Это – большая победа для Израиля", – заявил он в Twitter. – Мы победили благодаря вере в наш путь и народу Израиля".

Главный соперник Нетаньяху на выборах Бени Гантц (центристский блок "Кахоль-Лаван") выразил разочарование после обнародования результатов экзит-полов. "Я разделяю ваше разочарование и боль", – обратился он в Тель-Авиве к сторонникам, сообщило AFP.

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Состоявшиеся 2 марта выборы стали третьими в Израиле менее чем за год. Они были назначены после голосований в апреле и сентябре, которые так и не привели к созданию стабильного правительства в стране.

Центральная избирательная комиссия обещает опубликовать официальные результаты выборов вечером, 3 марта.

"Ликуд" может получить 36 из 120 мест в парламенте и ей пока не хватает всего одного голоса для формирования правительственный коалиции. "Кахоль-Лаван" может получить 33 места.

Этот результат будет лучшим за всю историю премьерства Нетаньяху, который впервые был главой правительства в 1996–1999 годах, а нынешний срок его полномочий начался в 2009 году.

Как ранее сообщал Фокус: