Статистика пандемии коронавируса на 26 мая: скончались 346 тысяч человек

В США более полутора миллиона зафиксированных случаев коронавируса

По состоянию на утро 26 мая в мире заразились коронавирусом 5 млн 495 тыс. человек. Скончались от COVID-19 346 тыс., а выздоровели 2 млн 231 тыс. пациентов. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса.

Первое место по количеству случаев и смертей занимают США (1 662 302 подтвержденных случаев, из которых 98 220 завершились летальным исходом). Выздоровели там 379 тыс. пациентов.

На втором месте находится Бразилия, общее число заразившихся коронавирусом с начала эпидемии в стране достигло 374 тыс. человек, умерли 23 473, выздоровели – 153 тыс.

На третьем месте по количеству инфицированных находится РФ (353 тыс.) При этом в России наблюдается низкая смертность – скончались 3,6 тыс., а выздоровели 118 тыс.

Статистика коронавируса в других странах из ТОП-10 по количеству зараженных:

4. Великобритания (262 тыс. инфицированных, 36,9 тыс. из них умерли)

5. Испания (235 тыс. инфицированных, 28,7 тыс. из них умерли)

6. Италия (230 тыс. инфицированных, 32,8 тыс. из них умерли)

7. Франция (183 тыс. инфицированных, 28,4 тыс. из них умерли)

8. Германия (180 тыс. инфицированных, 8,3 тыс. из них умерли)

9. Турция (157 тыс. инфицированных, 4,3 тыс. из них умерли)

10. Индия (144 тыс. инфицированных, 4,1 тыс. из них умерли)

Как ранее сообщал Фокус:

Несмотря на стремительный рост количества зараженных и умерших, президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает призывать к смягчению карантина с целью спасти экономику страны.