Бразилия сражается с "болсонарувирусом": число жертв COVID-19 превысило 20 тысяч

В стране за 11 дней удвоилось количество летальных случаев от коронавируса

В Бразилии от COVID-19 умерли более 20 тыс. человек после того, как в стране был зафиксирован крупнейший однодневный скачок смертности. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным Министерства здравоохранения Бразилии, общее количество смертей от коронавируса выросло до 20 047 человек. В четверг, 21 мая, в стране подтвердили 1188 смертей за предыдущие 24 часа.

Бразилия является эпицентром пандемии в Латинской Америке с 310 тыс. зафиксированных случаев коронавируса. Эксперты говорят, что из-за отсутствия тестирования в стране, реальные цифры могут быть намного выше.

На данный момент страна занимает третье место в мире по распространению коронавируса, впереди Бразилии идут США и Россия.

В министерстве также отметили, что число погибших от COVID-19 в Бразилии удвоилось всего за 11 дней. Страна занимает шестое место в мире по смертности от коронавируса.

Несмотря на критическую ситуацию, президент Жаир Болсонару в четверг продолжил призывать к отмене карантина, чтобы спасти ослабевающую экономику страны.

Почти все 27 бразильских штатов ввели ограничения из-за коронавируса. Штат Сан-Паулу, экономическая и культурная столица страны, наиболее пострадал от вируса, на его долю приходится около четверти смертей и заражений в Бразилии.

Больницы Сан-Паулу, Рио-де-Жанейро и в различных штатах северной и северо-восточной Бразилии находятся на грани краха. Власти пытаются создавать полевые госпитали, но работы продвигаются недостаточно быстро.

Губернатор штата Сан-Паулу Жуан Дориа, главный оппонент Болсонару в вопросах карантина, заявил, что страна вынуждена бороться не только с коронавирусом, но и с "больсонарувирусом".

Болсонару все же удалось примериться с губернаторами штатов во время совместной видеоконференции по координации ответных мер на пандемию. Президент назвал это "великой победой бразильского народа".

Губернатор Сан-Паулу, в свою очередь, призвал к единству.

"Бразилия должна быть единой. Если мы находимся в состоянии войны, мы все терпим поражение Давайте объединимся, господин президент, для Бразилии", – заявил Дориа.

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