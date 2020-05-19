Бразилия вышла на третье место в мире по распространению COVID-19

В стране зафиксировано 255 тысяч случаев коронавируса, 16 856 человек умерли

Бразилия вышла не третье место в мире по количеству подтвержденных случаев коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

На данный момент опережают Бразилию лишь США и Россия. Но эксперты говорят, что недостаточное тестирование в стране может означать, что реальное количество инфицированных в Бразилии может быть в 15 раз выше.

Несмотря на этого, крайне правый президент Бразилии Жаир Болсонару продолжает называть COVID-19 "небольшим гриппом".

Сейчас в Бразилии зафиксировано 255 тыс. случаев коронавируса, 16 856 человек умерли. Страна занимает шестое место в мире по количеству летальных случаев.

Мэр Сан-Паулу Бруно Ковас предупредил, что система здравоохранения крупнейшего города может быть уничтожена в течение двух недель. Население Сан-Паулу составляет около 12 млн человек. По официальным данным, большинство жителей города игнорируют правила социального дистанцирования. В городе уже умерли более 3 тыс. человек.

От коронавируса пострадали не только отдельные городские центра. По состоянию на понедельник, 18 мая, штат Амазонас подтвердил почти 21 тыс. случаев коронавируса. В столице штата Манаусе система здравоохранения перегружена, а для захоронения умерших используются братские могилы.

Президент же продолжает утверждать, что большинство людей, включая его самого, могут даже не заметить, как перенесут коронавируса.

"С моей спортивной историей, если бы я был заражен вирусом, у меня не было бы повода для беспокойства. Я бы ничего не почувствовал, или перенес бы его как небольшой грипп", – заявил Болсонару.

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