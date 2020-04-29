"И что?". Президент Бразилии отреагировал на растущее число жертв COVID-19 в стране

Жаир Болсонару заявил, что не может творить чудеса

Президент Бразилии Жаир Болсонару подвергся резкой критике из-за своих последних комментариев по поводу рекордного роста числа жертв коронавируса в стране. Об этом сообщает The Guardian.

Так, Болсонару на вопрос о рекордной смертности в стране из-за коронавирусу ответил: "И что? Мне жаль. Что вы хотите, чтобы я сделал?".

Всего в Бразилии умерли от коронавируса более 5 тыс. человек, а за вчерашний день, 28 апреля, был поставлен рекорд – в стране зафиксировали 474 летальных случаев.

"Меня зовут Мессия (второе имя Болсонару, Мессиас, – ред.). Но я не могу творить чудеса", – подытожил президент.

Такая реакция вызвала ярость среди населения и СМИ. Одна из бразильских газет Estado de Minas процитировала слова президента и разместила рядом список погибших от COVID-19 в стране.

"Болсонару – не просто ужасный политик и плохой президент, он неблагодарное чудовище", – написал либеральный политик и противник президента Марселу Фрейшу в Twitter.

К критике в соцсетях присоединились также другие известные личности в Бразилии.

"Это издевательство. Оскорбление. Совершенно недопустимо" – написал бразильский сценарист и композитор Марилиз Перейра Хорхе.

Сын президента Карлос Болсонару написал в Twitter, что комментарии его отца были искажены либеральными журналистами, стремящимися разрушить репутацию президента.

Кроме этого, на прошлой неделе министр юстиции Бразилии Сержиу Моро подал в отставку, отчасти из-за антинаучной позиции Болсонару в вопросе COVID-19, отмечают в близком окружении экс-министр.

Как ранее сообщал Фокус: