В Индии к пандемии COVID-19 добавилось нашествие саранчи

Насекомые перебрались в страну из соседнего Пакистана, где еще в феврале была объявлена чрезвычайная ситуация

В Индию из соседнего Пакистана перебрались полчища пустынной саранчи, которая наносит ущерб более чем двум десяткам индийских районов. Об этом сообщает ВВС.

По данным властей, нашествие насекомых наблюдается на более чем 50 тыс. гектаров земли в западной Индии. Наибольшее пострадавшими штатами являются Раджастхан, Мадхья-Прадеш и Гуджарат.

В соседнем Пакистане еще в феврале была объявлена общенациональная чрезвычайная ситуация. Согласно отчету Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО), около 38% территории Пакистана является "рассадником" саранчи.

"Мы боремся с крупной атакой саранчи из-за границы. Это самое крупное вторжение за последние три десятилетия. Рой саранчи очень большой, и он пересек границу на месяц раньше, чем мы ожидали", – говорит замдиректора индийской организации по предупреждению саранчи К.Л. Гурджар.

Рой саранчи пересек границу примерно 30 апреля и все еще остается в пяти районах Раджастана и Мадхья-Прадеша. По словам чиновников, в каждом из этих скоплений на площади в 1 кв.км находится до 40 млн насекомых, и они передвигаются очень быстро, иногда преодолевая до 400 км в день.

"Нам повезло, что сейчас на полях нет урожая. Но саранча съедает всю зеленую растительность, листья, цветы, фрукты, семена", – говорит Гурджар.

По словам чиновника, среднестатистический мелкий саранчовый рой может поглощать в день столько же пищи, сколько съедает около 2500 человек.

Кроме этого, пандемия COVID-19 создает дополнительные проблемы для работников, которые борются с насекомыми. Они должны сражаться с полчищами насекомых в условиях социальной изоляции.

"Мы должны быть начеку и предвидеть, к чему это приведет в будущем. Ситуация становится все более тревожной, поскольку она происходит в то время, когда государства уже и так находятся под воздействием COVID-19 и продолжающейся сильной жары" – говорит член некоммерческой организации Sustainable Environment and Ecological Development Society по борьбе со стихийными бедствиями Аншу Шарма.

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