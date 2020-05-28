Необычная любовь. В Таиланде фетишист похитил 126 пар шлепанцев

24-летний Теерапат Клайя рассказал полиции, что обычно носил шлепанцы нескольких часов, потом снимал, целовал их, и терся об них телом, прежде чем "заняться с ними сексом"

В Таиланде полиция арестовала мужчину-фетишиста, который украл у жителей города Нонтхабури 126 пар шлепанцев, чтобы, как выяснилось, заниматься с ними "сексом". Об этом пишет издание Metro.

24-летний Теерапат Клайя был задержан после того, как его обнаружила камера видеонаблюдения, установленная на доме, который он собирался ограбить.

В доме злоумышленника во время обыска полиция обнаружила обширную коллекцию обуви, которую, как утверждает Клайя, он собирал более двух лет.

Он якобы рассказал офицерам, что обычно носил шлепанцы нескольких часов, потом снимал, целовал их, и терся об них телом, прежде чем "заняться с ними сексом".

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Как отметили в полиции, коллекция насчитывает десятки различных марок, размеров и цветов обуви, но все пары обуви были довольно сношенные. Когда эту коллекцию разложили перед полицейским участком на пресс-конференции, получился огромный выбор.

По словам полиции, Клайя признался в совершении проступков по трем обвинениям, а именно в краже, владении цифровым трансивером, не имея на то разрешения и нарушении комендантского часа во время коронавируса.

В полиции также заявили, что это уже не первый случай, когда Клайя совершает подобные преступления.

"После того, как мы арестовали подозреваемого, мы узнали, что он был арестован в прошлом году за кражу шлепанцев в другом районе. Он полностью признался, что крал сандалии для непристойных целей, поэтому будет оставаться под стражей, пока прокуроры не примут решение о дальнейших действиях", – сказал представитель полиции.

Как ранее сообщал Фокус: