Премьер-министр Армении заразился коронавирусом от официанта без перчаток

Заболели также и члены семьи Пашиняна

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заразился коронавирусом.

Об этом он сообщил в видеообращении.

Пашинян рассказал, что, хотя у него не было никаких симптомов болезни, он все равно решил сдать тест на коронавирус. "Выяснилось, что мой тест положительный", – сообщил он.

Заболели также и члены его семьи. Он предположил, что мог заразиться во время переговоров.

"Официант, который расставлял стаканы на столе, делал это без перчаток. Я сделал ему замечание и попросил, чтобы стакан заменили, но допускаю, что официант и раньше так поступал. Через некоторое время у него также был подтвержден коронавирус", – добавил премьер-министр Армении.

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