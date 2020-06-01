Компании Японии потеряли за квартал треть прибыли – рекорд десятилетия

Проблемы в экономике Японии были и до пандемии коронавируса, которая лишь ухудшила положение

Прибыль японских компаний по итогам первого квартала 2020 года сократилась до 15,14 трлн йен ($140 млрд), или на 32%, говорится в отчете Министерства финансов страны. Это самое сильное падение за последние 10 лет.

Такое сокращение прибыли японский бизнес переживал во время мирового финансового кризиса – по итогам третьего квартала 2009 года прибыль упала на 32,4%.

Проблемы в экономике Японии были и до пандемии коронавируса, которая лишь ухудшила положение. Прибыль компаний падает четвертый квартал подряд, однако ранее падение составляло 5–12%. Сокращаются и продажи, хотя в этом квартале они упали на 3,5%, а в предыдущем – на 6,4%. Такая динамика может говорить о наметившемся улучшении ситуации в экономике.

На это указывает и ситуация на фондовом рынке. Так 1 июня индекс Nikkei достиг трехмесячного максимума на фоне надежд на восстановление экономики после нескольких месяцев ограничений, связанных с коронавирусом.

По данным опроса, проведенного в минувшие выходные, уровень общественного одобрения кабинета премьер-министра Синдзо Абэ упал до самого низкого уровня за два года. Это отражает неудовлетворенность японцев реакцией правительства на пандемию коронавируса и скандалы с деньгами и фаворитизмом, пишет The Japan Times.

Уровень одобрения в 39,4% оказался на 2,3 процентных пункта ниже, чем в начале мая. Он впервые опустился ниже 40% с мая 2018 года. Уровень неодобрения деятельности правительства составил 45,5% по сравнению с 43,0% в прошлом месяце.

Как ранее сообщал Фокус: