Похороны погибшего от рук полицейских афроамериканца состоятся 9 июня в Хьюстоне, где он провёл большую часть жизни

В американском Миннеаполисе прошла церемония прощания с афроамериканцем Джорджем Флойдом, погибшим в результате жесткого задержания полицейскими 25 мая. Об этом сообщает CNN.

В актовом зале Северного центрального университета был выставлен закрытый гроб.

Одним из первых к гробу подошел мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрэй, он опустился на одно колено и расплакался.

На церемонии присутствовали правозащитники, знакомые, несколько членов Конгресса, актёры, музыканты и другие сочувствующие.

"Минута молчания" в память о погибшем длилась 8 минут 46 секунд. Согласно данным обвинения, именно столько времени полицейский держал колено на шее задержанного, после чего тот умер.

Церемонии прощания с Флойдом также пройдут в Северной Каролине, где родился погибший, и в Хьюстоне (штат Техас), где он провёл большую часть жизни, и где будет похоронен.

Похороны Джорджа Флойда состоятся 9 июня. Как сообщает Fox News, на них планирует присутствовать экс-вице-президент США и вероятный кандидат в президенты от демократов Джо Байден. По информации Bloomberg, президент США Дональд Трамп не собирается посещать траурные мероприятия.

Ранее стало известно, что все расходы по организации похорон Флойда возьмет на себя американский боксер Флойд Мейвезер-младший.

Как ранее писал Фокус:

27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – один из полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.

В связи с происшествием в городе вспыхнули протесты. Протестующие даже сожгли полицейский участок, сотрудников эвакуировали с крыши на вертолете.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час. Позже стало известно, что комендантский час ввели и в Нью-Йорке.