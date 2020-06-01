Трамп заявил о необходимости отмены в США коронавирусных ограничений

Президент также ожидает, что экономику страны ждет подъем уже в следующие несколько месяцев

Президент США Дональд Трамп считает, что в стране пора отменять ограничения, введенные из-за COVID-19. США в основном прошли период пандемии, сказал Трамп на пресс-конференции, передает Fox News.

Он раскритиковал губернаторов штатов, которые до сих пор сохраняют строгие ограничения.

Президент также заявил, что экономику США ждет подъем в следующие несколько месяцев. "Я думаю, нас ждет очень хороший август, очень хороший июль и впечатляющий сентябрь. А следующий год станет одним из лучших, которые мы когда-либо имели в экономическом плане", продемонстрировал оптимизм Трамп.

Цифры, опубликованные министерством труда США, показывают, что в мае в экономике было добавлено 2,5 млн рабочих мест, а уровень безработицы снизился до 13,3% с 14,7% месяцем ранее. Ожидалось же, что уровень безработицы может достигнуть 20% к июню.

Демократы считают, что торжество Трампа преждевременно. "У нас самый большой кризис безработицы со времен Великой депрессии. 21 миллион американцев не имеют работы, одна пятая часть американской рабочей силы потеряла работу или перестала пытаться найти работу. И Трамп говорит, что он радостен? Семьи борются, больницы перегружены, предприятия закрыты, американцы умирают каждый день – все это можно было предотвратить", – заявил председатель Национального комитета Демократической партии Том Перес.

В США в последнее время сокращается число новых случаев обнаружения коронавируса. В стране зарегистрировано 1,9 млн случаев заболевания, выздоровели 713 тыс. человек, умерли 110,5 тыс. Население страны – 331 млн человек.

Динамика новых случае регистрации заболевания в США

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