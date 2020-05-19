В США вакцина впервые сформировала иммунитет у человека к COVID-19
2020-05-19 12:47:00
Антитела были найдены у восьми человек, принимавших участие в первой фазе испытаний
В США биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина дала иммунитет от коронавируса восьми участникам испытаний. Об этом сообщает ВВС.
Так, по данным компании, нейтрализующие коронавирус антитела были найдены у восьми человек, принимавших участи в испытаниях вакцины на безопасность. В Moderna заявили, что их иммунный ответ был похож на тот, который наблюдается у людей, переболевших COVID-19.
Но необходимы более масштабные испытания, чтобы подтвердить, действительно ли вакцина защищает от вируса. Moderna была первой компанией, которая начала испытывать свою экспериментальную вакцину на людях, названную мРНК-1273.
Их вакцина представляет из себя небольшой фрагмент генетического кода коронавируса, который вводится пациенту. Она не способна вызывать болезнь или симптомы COVID-19, но генетического кода достаточно для того, чтобы вызвать ответ иммунной системы человека.
Так, испытания вакцины, проведенные Национальным институтом аллергии и инфекционных заболеваний правительства США, показали, что прививка привела к выработке антител, которые могут нейтрализовать коронавируса.
Правда, тестирование на нейтрализующие тела проводилось только на первых 8 участниках из 45.
В ходе испытания людям давали низкую, среднюю или высокую дозу. Последняя вызывала наибольшее количество побочных эффектов. Moderna сообщила, что у людей принимавших самую маленькую дозу, число антител было на том же уровне, что и у пациентов, выздоровевших от COVID-19.
Такие результаты были получены в ходе первой фазы исследований, в ходе которой вакцина проверяется на безопасность, а не эффективность. Поэтому потребуется больше испытаний, чтобы понять, защищает ли вакцина от вируса. Однако, эксперименты на мышах уже показали, что вакцина может предотвратить размножение вируса в легких.
"Промежуточные данные первой фазы демонстрируют, что вакцинация мРНК-1273 вызывает иммунный ответ. Эти исследования подтверждают нашу уверенность в том, что мРНК-1273 обладает потенциалом для предотвращения болезни COVID-19", – говорит главный врач Moderna Тал Закс.
В Moderna надеются начать крупномасштабные испытания в июле, также компания уже изучает возможность производить вакцину в больших объемах.
Как ранее сообщал Фокус:
- ВОЗ сообщила о начале испытаний вакцины против коронавируса. Испытание вакцины началось всего лишь спустя 60 дней после получения генома коронавируса.
- Также Johnson & Johnson начинает производство вакцины от коронавируса. Вакцина может появиться на рынке к началу 2021 года.
- А новое исследование показало, что нельзя полностью отменять карантин, пока не будет найдена вакцина. Ученые считают, что полная отмена ограничений приведет ко второй и более мощной волне коронавируса.
- Также в США тестируют на людях вторую вакцину от коронавируса. Потенциальная вакцина была разработана компанией Inovio Pharmaceuticals.
- А китайская вакцина с "мертвым" коронавирусом сработала на обезьянах. Ученые из Пекина создали химически инактивированную версия вируса.
- А ученые из Оксфордского университета говорят, что их вакцина от коронавируса будет дешевой. Разработчики утверждают, что низкая стоимость будущей вакцины была изначально заложена в проект по ее созданию.