В США женщина, шутившая о коронавирусе на вечеринке, оказалась заражена
2020-05-11 19:05:00
На вечеринке она успела заразить пять человек
В городе Пасадена, Калифорния местная жительница пришла на вечеринку по случаю дня рождения друга без маски, кашляла в присутствии гостей и шутила, что у нее коронавирус.
Об этом сообщает Mirror.
Оказалось, что женщина действительно заболела Covid-19. При этом, она успела заразить еще пятерых человек.
Еще шесть человек могут иметь заболевание, но симптомы пока не проявились.
В пресс-релизе офиса городского управления Пасадены сообщалось, что гости вечеринки не носили маски и не соблюдали дистанцию.
Как ранее сообщал Фокус:
- В американском Чикаго заключенному удалось выйти из тюрьмы вместо другого осужденного, прикрыв лицо медицинской маской.
- Трамп предупредил, что в США от коронавируса могут погибнуть 100 тысяч человек. Но президент США возлагает большие надежды на то, что вакцина будет вскоре создана.
- Также Трамп не верит своей разведке и уверен, что коронавирус создали в лаборатории в Ухане. Глава Белого дома утверждает, что видел доказательства такой теории, но пока не может их обнародовать.
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