Китай к 2023 году планирует вывести на орбиту свою космическую станцию

Вывести станцию планируется за 11 запусков: первый модуль должен отправиться в космос в первом квартале 2022 года

Китая планирует к 2023 году достроить свою космическую станцию, на которой одновременно смогут находиться три космонавта. Об этом пишет Universe Today.

Станция будет называться "Небесным дворцом". Длина ее основного модуля составит 17 метров, весь всей станции составит около 66 тонн.

У "Дворца" будут солнечные панели, а по его бокам разместят два дополнительных модуля для научных исследований. В КНР заявили, что лаборатория на станции будет доступна для космонавтов со всех стран.

Теоретически "Небесный дворец" может прийти на смену нынешней МКС, финансирование которой продлится до 2024 года. Срок эксплуатации китайской станции составит 10 лет.

Вывести станцию на орбиту планируется за 11 запусков: по плану первый модуль на ракете-носителе тяжелого класса Чанчжэн-5 в комос должны отправить в первом квартале 2022 года.

Помимо новой стации Китай планирует вывести в космос свой телескоп Сюньтянь. Зеркало этот телескопа по размеру будет таким же как у Hubble, но захватывать неба оно сможет значительно больше.

Как ранее сообщал Фокус:

В сентябре гигантский радиотелескоп в Китае начнет поиски инопланетян. Телескоп FAST также будет заниматься и другими научными миссиями.