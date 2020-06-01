Протесты в США: в Нью-Йорке отменили комендантский час

Мэр Нью-Йорка Билл де Блазио заявил об отмене в городе комендантского часа, который был ранее введен из-за беспорядков во время протестов, вызванных смертью афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицейскими.

По словам мэра, такое решение было принято, поскольку протесты в городе уже носят мирный характер.

Об этом Билл де Блазио написал в Twitter.

"Нью-Йорк: Мы отменяем комендантский час, это решение вступает в силу немедленно. Вчера и прошлой ночью жители нашего города показали себя наилучшим образом", – говорится в сообщении.

Билл де Блазио также призвал жителей города не допускать нарушений порядка в дальнейшем и оставаться в безопасности.

"Завтра мы сделаем первый большой шаг, чтобы перезагрузить город. Оставайтесь в безопасности. Продолжайте присматривать друг за другом", – написал мэр.

В связи с массовыми беспорядками, комендантский час был введен более чем в 40 городах США. Власти Нью-Йорка ввели комендантский час 1 июня. 3 июня полиция сообщала о 1,5 тысяч задержанных в городе.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти Джорджа Флойда, ввели комендантский час, а президент Дональд Трамп даже грозился использовать для подавления протестов войска.