Трамп отдал приказ о выводе Нацгвардии из Вашингтона

Президент США предупредил, что бойцы Национальной гвардии "могут быстро вернуться", если того потребует ситуация

Президент Дональд Трамп отдал приказ вывести из столицы США Вашингтона подразделения Национальной гвардии, которые там находились из-за протестов после гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Об этом глава Белого дома сообщил в Twitter.

"Я только что отдал приказ нашей Нацгвардии начать процесс вывода (войск) из Вашингтона, округ Колумбия, теперь, когда все находится под полным контролем", – написал Трамп.

Вместе с тем президент США предупредил, что бойцы Национальной гвардии "могут быстро вернуться", если того потребует ситуация.

"Они поедут домой, но могут быстро вернуться, если понадобится", – написал Трамп.

По словам главы Белого дома, минувшей ночью в городе было зафиксировано "гораздо меньше протестующих, чем ожидалось".

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США, а также в Европу.

Многочисленные митинги периодически переходят в столкновения с полицией, а под прикрытиям протестов мародеры устраивают погромы, грабежи и вступают в перестрелки с полицией.

30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.

В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.