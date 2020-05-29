Волнения в Миннеаполисе: Трамп пригрозил задействовать Национальную гвардию

В городе ввели режим чрезвычайной ситуации

Президент США Дональд Трамп, комментируя ситуацию в Миннеаполисе, где после смерти афроамериканца Джорджа Флойда начались беспорядки, заявил, что в случае ухудшения ситуации, он наведет порядок с помощью Национальной гвардии.

Об этом он написал в Twitter.

"Я не могу остаться в стороне и просто смотреть на то, что происходит в великом американском городе Миннеаполис. Полное отсутствие лидерства. Или слабый мэр, левый радикал Джейкоб Фрей, возьмет ситуацию под контроль, или я отправлю Национальную гвардию, чтобы все сделать как надо", – написал Трамп.

Он добавил, что готов взять ситуацию под свой контроль.

"Эти бандиты оскверняют память Джорджа Флойда, и я не позволю происходить такому. Я только что разговаривал с губернатором штата Тимом Уолзом и сказал ему, что военные в его распоряжении. В случае любых сложностей мы возьмем контроль на себя, но когда начинаются грабежи, начинается и стрельба", – написал Трамп.

В свою очередь, мэр Миннеаполиса ввел в городе на 72 часа режим чрезвычайной ситуации, что позволяет городским властям использовать силы Нацгвардии, а также обращаться к властям других городов с просьбой о помощи.

Тем временем, в городе продолжаются беспорядки. Митингующие сожгли полицейский участок и устроили в честь этого салют.

Напомним, накануне в американском Миннеаполисе темнокожий мужчина умер после того, как полицейские применили жесткие методы при его задержании. Джорджа Флойда положили на землю, а полицейский придавливал его шею коленом к асфальту, не давая возможности ему дышать.

Также, в районе Центрального парка в Нью-Йорке женщина угрожала темнокожему мужчине позвонить в полицию и сообщить об угрозах ее жизни, после просьбы мужчины взять собаку на поводок, как того требуют правила посещения парка. Она оказалась сотрудницей инвестиционного фонда Franklin Templeton и была уволена после инцидента.

Как ранее сообщал Фокус:

В США арестовали отца и сына, хладнокровно застреливших темнокожего парня на пробежке. При этом, убийство пытались замять местные власти, пытаясь выдать погибшего 25-летнего парня за грабителя.

Президента США поймали на расистских высказываниях спустя 15 лет после его смерти. 40-й президент США Рональд Рейган назвал африканских делегатов в ООН "обезьянами", согласно недавно обнаруженным архивным записям.