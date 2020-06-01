Кадыров выделит малоимущим женихам деньги на выкуп невест

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест для женихов, у которых нет средств из-за последствий Covid-19.

Об этом сообщает местный телеканал "Грозный".

"Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы, установленной духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте", – сказано в сообщении.

Отметим, обряд предусматривает выплату за невесту определенной суммы – урду, устанавливаемую духовенством.

Из-за пандемии коронавируса изменились и правила проведения торжеств. За невестой едут две машины – собирается круг только самых близких и родных.

Как ранее сообщал Фокус: