Пандемия коронавируса COVID-19

Кадыров выделит малоимущим женихам деньги на выкуп невест

Кадыров выделит малоимущим женихам деньги на выкуп невест

Фото: centralasia.news

Семья жениха получит 50 тысяч рублей

Глава Чечни Рамзан Кадыров поручил выделить деньги на выкуп 207 невест для женихов, у которых нет средств из-за последствий Covid-19.

Об этом сообщает местный телеканал "Грозный".

"Семья жениха получит 50 тысяч рублей на совершение обряда бракосочетания по мусульманским канонам, который предусматривает выплату за невесту определенной суммы, установленной духовенством. Впоследствии эти деньги передаются в дар невесте", – сказано в сообщении.

Отметим, обряд предусматривает выплату за невесту определенной суммы – урду, устанавливаемую духовенством. 

Из-за пандемии коронавируса изменились и правила проведения торжеств. За невестой едут две машины – собирается круг только самых близких и родных.

Как ранее сообщал Фокус: