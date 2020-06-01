Карантин в США помог избежать 60 млн заражений в стране, – ученые

Карантинные меры позволили предотвратить 60 миллионам заражений коронавируса в США.

Об этом говорится в исследовании американского Университета Калифорния-Беркли, передает "Голос Америки".

Исследователи также утверждают, что карантин, закрытие бизнеса, ограничения на путешествия и другие мероприятия в целом позволили предупредить 530 млн заражений в США, Китае, Южной Корее, Италии, Иране и Франции.

Ученые отмечают эффективность карантинных мер в замедлении распространения болезни.

"Не думаю, что любые другие меры в истории спасли столько жизней в течение короткого промежутка времени. На людях очень сильно сказалась необходимость оставаться дома, отмена мероприятий, но данные указывают, что каждый день имел весьма значительные положительные последствия", – заявил ведущий автор исследования, Соломон Хсианг.

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