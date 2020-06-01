Карантин в США помог избежать 60 млн заражений в стране, – ученые
Ученые отмечают эффективность карантинных мер в замедлении распространения болезни
Карантинные меры позволили предотвратить 60 миллионам заражений коронавируса в США.
Об этом говорится в исследовании американского Университета Калифорния-Беркли, передает "Голос Америки".
Исследователи также утверждают, что карантин, закрытие бизнеса, ограничения на путешествия и другие мероприятия в целом позволили предупредить 530 млн заражений в США, Китае, Южной Корее, Италии, Иране и Франции.
Ученые отмечают эффективность карантинных мер в замедлении распространения болезни.
"Не думаю, что любые другие меры в истории спасли столько жизней в течение короткого промежутка времени. На людях очень сильно сказалась необходимость оставаться дома, отмена мероприятий, но данные указывают, что каждый день имел весьма значительные положительные последствия", – заявил ведущий автор исследования, Соломон Хсианг.
Как ранее сообщал Фокус:
- Ученые биофармацевтической компании Sorrento Therapeutics из Сан-Диего (Калифорния, США) утверждают, что обнаружили антитело, способное полностью заблокировать коронавирус и вывести его из организма человека в течение трех дней.
- В США биотехнологическая компания Moderna заявила, что ее вакцина дала иммунитет от коронавируса восьми участникам испытаний.