В штате Невада, США, прошли испытания сброса ядерного заряда B61-12 с истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle. Об этом сообщает Sandia National Labs.

Сброшенная с высоты свыше семи километров имитационная ядерная бомба находилась в воздухе в течение примерно 55 секунд, после чего упала в дно озера, подняв бурю пыли высотой 50 футов (15,5 метров).

Заряд B61-12 имеет длину 12 футов и весит около 825 фунтов. Его мощность превышает одну мегатонну в тротиловом эквиваленте.

"Результаты говорят сами за себя, тесты соответствовали всем требованиям, как по производительности, так и по безопасности. Заряд был доставлен с высокой точностью; это работало, и это работало хорошо", – сказал Стивен Самуэльс, менеджер в команде по разработке системы B61- 12.

Этим зарядом будут оснащены стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители F-15 Eagle, F-16 Fighting Falcon, F-22 Raptor и F-35 Lightning II.

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