В США началась первая с 2009 года рецессия

В американской экономике в феврале началась рецессия. Такой вывод сделан в отчете, опубликованном Национальным бюро экономических исследований (NBER). Тем самым завершился самый долгий период роста экономики в американской истории – она росла на протяжении 128 месяцев с июня 2009 года. Предыдущий рекорд составлял 120 месяцев – в период с 1991 по 2001 год.

NBER определяет рецессию как "значительное снижение экономической активности, распространившееся по всей экономике и обычно заметное по производству, занятости и другим показателям". Поэтому для NBER рецессия начинается, когда экономика прошла пик своего роста, и заканчивается, когда она проходит свой минимум. В большинстве же других стран определение рецессии иное. В частности, требуется, чтобы спад или нулевой рост продолжался несколько месяцев или кварталов. Кроме того, NBER ждет несколько месяцев, прежде чем объявить о начале рецессии, чтобы убедиться, что ситуация именно такая.

NBER отметило, что сейчас экономический спад имеет иные характеристики и динамику, чем в предыдущих рецессиях. Однако бюро пришло к выводу, что беспрецедентный масштаб сокращения занятости и производства, а также спад во всей экономике дают основания "обозначить этот эпизод как рецессию, даже если он окажется короче прежних спадов".

ВВП США в первом квартале сократился на 4,8% – это первое сокращение за шесть лет, а уровень безработицы в апреле вырос до 14,7%.

Как ранее сообщал Фокус: