В США похоронили Джорджа Флойда
Члены семьи Флойда, который стал символом борьбы с расизмом, пришли проститься с покойным в белой одежде
В техасском Хьюстоне состоялась церемония похорон афроамериканца Джорджа Флойда, который был убит при задержании полицейскими в Миннеаполисе.Об этом сообщает CNN.
По информации телеканала, члены семьи Флойда, который стал символом борьбы с расизмом, пришли проститься с покойным в белой одежде.
На похоронах состоялись также выступления кандидата в президенты США и экс-вице-президента Джо Байдена, членов палаты представителей США Эла Грина и Шейла Джексона Ли, мэра Хьюстона Сильвестра Тернера.
Кандидат в президенты США Джо Байден отправил видеообращение, которое было показано на церемонии. В нем Байден объявил о том, что наступило "время расовой справедливости", и пообещал бороться с "систематическим насилием, которое все еще влияет на американскую жизнь".
"Он изменил мир. Джордж Флойд изменил мир. И мы объявим миру, что он был тем самым, кто все поменял", − заявил Эл Грин.
Мэр Хьюстона Сильвестр Тернер, выступая перед собравшимися, заявил, что 9 июня будет официально закреплено на территории города как День Джорджа Флойда.
Церемония в Хьюстоне была закрытой и предназначалась для родственников, друзей, политиков, правозащитников, а также родственников жертв преступлений на почве расизма.
После панихиды катафалк с телом Флойда отправился с полицейским эскортом на кладбище Houston Memorial Gardens в соседнем городе Пэрленд.
На протяжении последней мили гроб везли на белой конной повозке, за ней следовали еще две.
46-летний Джордж Флойд был погребен рядом со своей матерью.
Как ранее сообщал Фокус:
- 27 мая СМИ сообщили о том, что в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать.
- В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда. Дереку вменяют убийство третьей степени (категория убийств в трех штатах США – Миннесоте, Флориде и Пенсильвании) и убийство по неосторожности.
- 30 мая стало известно, что власти Миннесоты решили впервые со времен Второй мировой войны полностью мобилизовать Нацгвардию.
- В ночь на 1 июня в Вашингтоне и 40 других городах США, в связи с протестами из-за смерти афроамериканца Джорджа Флойда, ввели комендантский час.
- Адвокат бывшего полицейского, обвиняемого в убийстве Джорджа Флойда, заявил, что подзащитный и его коллега были на службе меньше недели, когда произошел инцидент.