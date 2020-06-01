У Джорджа Флойда и убившего его копа был давний конфликт, – СМИ

Оба мужчины работали в одном и том же клубе охранниками, сообщил их бывший коллега

У погибшего афроамериканца Джорджа Флойда и подозреваемого в его убийстве полицейского Дерека Шовина ранее были конфликты в ночном клубе, где они оба работали охранниками. Об этом сообщил телеканалу CBS News их бывший коллега Дэвид Пинни.

По его словам, полицейский подрабатывал в клубе El Nuevo Rodeo, обычно сидя в своей патрульной машине перед входом в заведение. Там же работал и Флойд, только внутри помещения.

Пинни заявил, что, несмотря на разные участки работы, они пересекались в клубе.

"Они сталкивались лбами… Это во многом связано с тем, что Дерек был чрезвычайно агрессивным с некоторыми посетителями, и это было проблемой", – сказал он.

На вопрос о том, могут ли быть сомнения в том, что Шовин знал Флойда, Пенни ответил отрицательно.

"Нет. Он знал его… Я бы сказал достаточно хорошо", – сказал он.

По данным телеканала, семья Флойда считает, что события 25 мая, когда Дерек Шовин прижал коленом шею Флойда к асфальту, что привело к его смерти, были связаны с личными отношениями между ними.

Адвокат семьи Флойда призвал осудить полицейского в предумышленном убийстве, "потому что мы думаем, что он знал, кем был Джордж Флойд".

Владелица ночного клуба, где работали Флойд и Шовин, Мая Сантамария рассказала, что они работали вместе по вторникам. Когда ее спросили, были ли у полицейского проблемы с темнокожими, она ответила, что "он был запуган" ими.

Как ранее сообщал Фокус:

25 мая в Миннеаполисе при задержании умер темнокожий мужчина Джордж Флойд – полицейский задушил его коленом. При этом, умерший повторял что он не может дышать. Гибель афроамериканца вызвала массовые протесты против полицейского произвола и расизма, которые быстро перекинулись с Миннеаполиса на другие города США.

В Миннеаполисе арестовали бывшего полицейского Дерека Шовина, который при задержании задушил Джорджа Флойда.

Также жена Дерека Шовина подала на развод. Женщина заявила, что опустошена смертью темнокожего жителя Миннеаполиса.