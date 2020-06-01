Принца Бельгии оштрафовали за нарушение карантина в Испании

Принц Бельгии Иоахим был оштрафован в Испании за нарушение правил карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом сообщает ВВС.

Испанские власти оштрафовали принца на 10 400 евро за несоблюдение 14-дневного карантина в период после прибытия в страну. 28-летний принц приехал в страну для стажировки 24 мая, но через два дня после приезда посетил несколько мероприятий в южном городе Кордова. Позже стало известно, что Иоахим заразился коронавирусом.

После этого, принц принес свои извинения, он заявил, что "глубоко сожалеет о своих действиях", а также добавил, что "ответит за последствия".

Теперь у принца есть 15 дней, чтобы заплатить штраф, если оплата будет сделана в срок, то сумма штрафа будет уменьшена вдвое.

Из-за пандемии коронавируса Испания ввела обязательный карантин для всех, кто прибывал в страну с 15 мая. С начала пандемии в Испании было подтверждено 242 тыс. случаев коронавируса, 150 тыс. выздоровели, а умерли – 27 136 человек.

Принц Иоахим является племянником бельгийского короля Филиппа и десятый в очереди на престол.

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