Число случаев заражений коронавирусом в РФ превысило пол миллиона
От Covid-19 в РФ скончалось 6532 человека
Количество случаев коронавируса в России превысило пол миллиона.
Об этом сообщил в Telegram оперативный штаб министерства здравоохранения РФ.
По состоянию на 11 июня в стране зарегистрировано 502 436 случаев коронавируса, в том числе 8779 – за последние сутки.
От Covid-19 в РФ скончалось 6532 человека, вылечилось 261 150 больных.
По данным российского Минздрава, в оккупированном Крыму зафиксировано 636 случаев заражения, умерло 10 человек.
Как ранее сообщал Фокус:
- В этом году из-за эпидемии коронавируса в России парад по случаю Дня победы на 9 мая отменили.
- Позже стало известно, что парад планируют провести 24 июня, в день, когда в 1945 году состоялся парад Победы на Красной площади в Москве.