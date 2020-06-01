Индус в своем завещании решил отдать половину состояния двум слонам

Животные много раз спасали его от нападений местных бандитов

Житель индийского штата Бихар решил завещать половину своего состояния двум слонам, которые, по его словам, неоднократно спасали ему жизнь. Об этом сообщает NDTV.

Как пишет издание, Ахтар Имам много лет работает в слоновьем заповеднике, где обитают 15-летний слон Моти и 20-летний – Рани.

Он рассказал, что животные много раз спасали его от нападений местных бандитов.

"Однажды бандиты пытались меня убить. Тогда слоны спасли меня. Когда несколько человек с пистолетами пытались войти в мою комнату, слон предупредил меня, и я смог поднять тревогу", – сказал индиец, добавив, что относится к слонам, как к своим детям и не может без них жить.

В знак благодарности, он решил завещать им принадлежащую ему землю стоимостью несколько десятков миллионов рупий (10 млн рупий – около 3,5 млн грн).

"Животные верны, в отличие от людей. Я не хочу, чтобы после моей смерти они осиротели", – сказал он.

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