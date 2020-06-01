Американский генерал извинился за фото с Трампом и поддержал протесты
Марк Милли назвал причиной протестов по всей стране несправедливое отношение к афроамериканцам на протяжении веков
Высокопоставленный американский генерал, председатель Объединённого комитета начальников штабов Марк Милли извинился за совместную фотографию с президентом Дональдом Трампом после разгона демонстрации у Белого дома. Он назвал это ошибкой, добавив, что его присутствие создало представление, будто бы военные США вовлечены во внутреннюю политику.
Об этом сообщает CNN.
В обращении к выпускникам Национального университета обороны генерал заявил, что осознал свой поступок.
"Я не должен был там быть. Мое присутствие в тот момент и в том окружении создало впечатление, будто военные вовлечены во внутреннюю политику. Как уполномоченный офицер на службе, я осознал свою ошибку и учел ее. Я искренне надеюсь, что для всех нас это будет уроком", – сказал Милли.
Он также рассказал, что возмущен убийством Джорджа Флойда и назвал причиной протестов по всей стране несправедливое отношение к афроамериканцам на протяжении веков.
"Мы должны гордиться тем, что большинство протестов носят мирный характер", – добавил он.
Высший военный чиновник также затронул тему непропорционального представительства людей разных рас в армии США. По его словам, хотя афроамериканцы представлены в Вооруженных силах довольно широко, среди руководящего состава их всего 7%.
"Мы должны, мы можем, и мы будем это менять", – подытожил Марк Милли.
Как ранее сообщал Фокус:
- Президент США Дональд Трамп назначил темнокожего генерала Чарльза Брауна командующим военно-воздушными силами.
- На фоне протестов Трамп пригрозил сослаться на Закон о восстании от 1807 года, который позволяет президенту развернуть Вооруженные Силы США для подавления гражданских беспорядков.