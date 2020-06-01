FindFace возвращается. В Польше запустили онлайн-сервис для поиска людей по фотографии
Создатели сервиса готовы продавать возможности сайта полицейским
Польский сайт PimEyes заявляет, что может найти человека по одному загруженному изображению и покажет, где эти фоторгафии загружены.
Об этом сообщает Independent.
Бесплатная версия PimEyes только говорит, что в интернете есть фото искомого человека. Компания предоставит ссылку на сайт, на который была загружена фотография, но за услугу премиум-класса клиенты могут увидеть точный URL-адрес.
Создатели сервиса готовы продавать возможности сайта полицейским и программистам, работающим над аналогичными проектами.
Для разработчиков доступны расценки за 100 миллионов поисковых запросов в месяц.
Сервис может осуществлять поиск на "сайтах даркнета" для правоохранительных органов, работая с компанией Paliscope для предоставления изображений и файлов детективам.
Ранее в этом году компания Clearview AI, которая предоставляет правоохранительным органам услуги по распознаванию лиц, украла весь список своих клиентов в результате взлома данных.
Российское программное обеспечение под названием FindFace предлагает аналогичную функциональность.
"Если вы видите кого-то, кто вам нравится, вы можете сфотографировать его, найти его личность, а затем отправить им запрос на добавление в друзья", – заявил Александр Кабаков, основатель FindFace.
После протестов, которые возникли после смерти Джорджа Флойда, многие компании прекращают свои услуги по распознаванию лиц.
Как ранее сообщал Фокус:
- 9 июня американская компания IBM объявила о прекращении работы над технологией распознавания лиц, сообщил генеральный директор компании Арвинд Кришна в письме Конгрессу США.
- Amazon ввела годичный мораторий на использование своего программного обеспечения (ПО) Rekognition для распознавания лиц полицией и другими правоохранительными ведомствами в США.