IBM на фоне протестов в США отказалась работать над системой распознавания лиц

Компания призывает к ответственной технологической политике: технологии могут повысить прозрачность и помочь полиции защитить общины, но они не должны способствовать дискриминации или расовой несправедливости

Компания IBM прекратила разработку и продажу программного обеспечения для распознавания лиц. Об этом в открытом письме Конгрессу США сообщил гендиректор компании Арвинд Кришна. Это решение было принято на фоне массовых протестов и беспорядков в США.

В письме говорится, что IBM выступает против использования любой технологии распознавания лиц для массового наблюдения и нарушения основных прав и свобод человека. "Сейчас самое время начать общенациональный диалог о том, как следует и нужно ли вообще применять технологию распознавания лиц в местных правоохранительных органах", – пишет Кришна.

Кроме того, IBM хотела бы сотрудничать с Конгрессом в достижении справедливости и расового равноправия, сосредоточившись на трех ключевых областях политики: реформа полиции, ответственное использование технологий, расширение возможностей для получения образования.

В письме говорится об ответственной технологической политике, которая в данном контексте состоит в том, что технологии могут повысить прозрачность и помочь полиции защитить общины, но они не должны способствовать дискриминации или расовой несправедливости.

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