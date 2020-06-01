Американский истребитель F-15C разбился в Северном море

Во время аварии самолет совершал обычный плановый полет с одним пилотом на борту

ВВС США сообщили, что сегодня утром в Северном море у Фламборо-Хед потерпел крушение истребитель F-15C Eagle.

Самолет входил в состав 48-го истребительного крыла, которое базируется на авиабазе Lakenheath в Великобритании.

Во время аварии самолет совершал обычный плановый полет с одним пилотом на борту.

Карта места, где случилась катастрофа

"Причина катастрофы, а также место нахождения пилота в настоящее время неизвестны, поисково-спасательные службы Великобритании были вызваны для поддержки", – говорится в сообщении.

Береговая охрана в Восточном Йоркшире и Бридлингтоне подтвердила, что ведется крупная поисково-спасательная операция.

Схема района поиска с указанием расположения поисковых и спасательных сил и маршрута полета самолета

Как ранее сообщал Фокус: