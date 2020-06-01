В РФ за учениками будет следить "Оруэлл": в школах установят камеры с системой распознавания лиц

Системой видеонаблюдения с функцией распознавания лиц хотят оснастят все 43 тысячи школ в РФ

Во всех российских школах установят камеры. Их подключат к системе видеонаблюдения с возможностями компьютерного зрения Orwell. Также в них интегрируют систему распознавания лиц, созданную компанией NtechLab. Об этом сообщила газета "Ведомости".

Предполагается, что камеры помогут обезопасить детей: отследить, когда ребенок пришел в школу, и выявить посторонних людей в помещениях. Система будет способна обнаружить возгорания и задымления, а также забытые предметы. Она потенциально может заменить перекличку в классах и позволить вести учет рабочего времени. Систему также могут интегрировать с цифровым дневником.

Создатели утверждают, что занести человека в базу данных можно только после его письменного согласия. Базы будут храниться только в школах – локально.

Проект по установке систем видеонаблюдения является частью национальной программы "Цифровая экономика". Камеры уже установили в 1608 школах в 12 регионах, в будущем они появятся во всех школах России (43 тысячи).

Общая сумма контрактов на покупку таких систем на сайте госзакупок РФ превышает 2 млрд рублей, подсчитали "Ведомости". Одна камера стоит около 10 тысяч рублей, для одной школы в среднем нужно 20 штук.

Первый зампред комитета Госдумы РФ по образованию и науке Олег Смолин заявил в комментарии радиостанции "Говорит Москва", что эта система Orwell не имеет смысла, поскольку нападения на школы, в основном, совершаются самими обучающимися.

"В России в массовом сознании популярна идея цифрового концлагеря. Установление повсеместно камер с функцией распознавания лиц — это как раз некое направление цифрового концлагеря", – считает он.

Напомним, что название российской платформы созвучно фамилии британского писателя-публициста Джорджа Оруэлла, который написал знаменитый роман-антиутопию "1984". В этом романе есть персонаж Большой Брат, который "всегда наблюдает за тобой".

Как ранее сообщал Фокус: