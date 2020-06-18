После двух лет безуспешных блокировок в России сняли ограничения с Telegram

В России, после нескольких лет блокировки, снимут ограничения доступа к мессенджеру Telegram.

Об этом сообщает пресс-служба Роскомнадзора.

"Позитивно оцениваем высказанную основателем Телеграмм готовность противодействовать терроризму и экстремизм", – сказано в сообщении.

Роскомнадзор принял такое решение по согласованию с Генеральной прокуратурой РФ.

Ранее основатель Telegram Павел Дуров призвал власти РФ отказаться от блокировки мессенджера.

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По словам Дурова, разблокировка "позволила бы 30 миллионам пользователей Telegram в России более комфортно использовать сервис", а также положительно бы сказалась на инновационном развитии и национальной безопасности страны.

Telegram был заблокирован в Росиии с 13 апреля 2018 года из-за отказа предоставить ФСБ ключи шифрования к переписке пользователей.

Отметим, закон об обязательном предоставлении ключей ФСБ в России не отменен,но российские власти приняли решение разблокировать Telegram.

Роскомнадзор блокировал миллионы IP-адресов, которые, по утверждению ведомства, использовали для обхода блокировок. Несмотря на попытки заблокировать приложение, Telegram продолжил стабильно работать в России.

Как ранее сообщал Фокус:

Роскомнадзор впервые внес в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) украинский интернет-сервис.

25 апреля владельцу одного из крупнейших провайдеров в Украине сообщили о подозрении в совершении государственной измены. По данным СМИ, речь идет о компании "Юнайтед Телеком", входящей в холдинг Wnet.