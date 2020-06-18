КНДР начала занимать позиции в демилитаризованной зоне

На ранее пустовавших приграничных постах заметили несколько северокорейских военных

Военные подразделения Северной Кореи начали занимать позиции в демилитаризованной зоне на границе с Южной Кореей. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщает Yonhap.

Как отмечает издание, на ранее пустовавших приграничных постах заметили несколько северокорейских военных.

В среду Генеральный штаб Северокорейской народной армии пообещал создать "посты гражданской полиции", которые были ранее выведены из демилитаризованной зоны в соответствии с военным соглашением между КНДР и южной Кореей.

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Как отмечает издание, у Пхеньяна может быть примерно 150 подобных постов.

По словам представителей КНДР такие действия являются ответом на то, что с территории Южной Кореи несколько дней назад активисты забросили на северокорейскую территорию пропагандистские листовки.

Представитель Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи полковник Ким Чен Рак заявил, что южнокорейская сторона внимательно следит за действиями северного соседа.

"Мы внимательно следим за северокорейскими военными передвижениями, связанными с этими (предупреждениями). Но каких-либо прямых и видимых действий пока не было обнаружено", – сказал он.

Военный представитель добавил, что Северная Корея "заплатит цену", если начнет провокационные военные действия против Юга.

Как ранее сообщал Фокус:

Северная Корея решила заблокировать все линии связи с Южной Кореей.