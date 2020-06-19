Итальянские ученые нашли коронавирус в образцах сточных вод Милана, Турина и Болоньи, собранных в декабре 2019 года. Первый подтвержденный случай заражения в стране зафиксировали только спустя два месяца

Таким образом, SARS-CoV-2 мог распространяться в Италии еще в конце предыдущего года, пишет AFP, ссылаясь на исследование Итальянского государственного института здоровья.

РНК коронавируса двумя разными методами обнаружили в 2-х из 40 образцов сточных вод. Эти образцы собрали 18 декабря 2019 года и 29 января 2020 года.

Также ученые изучили 24 контрольных образца сточных вод за сентябрь 2018 – июнь 2019 года и в них коронавируса не оказалось.

При этом, первый подтвержденный случай заражения коронавирусом датирован серединой февраля. Италия стала первой страной в Европе, по которой ударил SARS-CoV-2 и первой страной в мире, которая ввела из-за него карантин.

Как ранее сообщал Фокус:

В начале мая французский врач Ив Коэн утверждает, что первый случай коронавирусной инфекции в стране был зарегистрирован еще в конце декабря 2019 года