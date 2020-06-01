Коронавирус в Ухане мог появиться в августе 2019 года, – исследование

Спутниковые снимки парковок в Ухане и тенденции интернет-поиска могут свидетельствовать о том, что коронавирус в Китае циркулировал еще с августа 2019 года. Об этом сообщает CNN.

Исследование было проведено Гарвардской медицинской школой, которое еще не было рецензировано в научных кругах. Сама работа была опубликована в открытой базе исследований Гарвардского университета. Авторы работы обнаружили большое количество автомобилей на парковках в 6 больницах Уханя в конце лета и осенью 2019 года в сравнении с годом ранее. Также в китайской поисковой системе Baidu выросло количество запросов, связанных с инфекционными заболеваниями.

Экспертами были проанализированы более 110 спутниковых снимков 6 больниц Уханя, сделанных в период с января 2018 года по апрель 2020 года. Также были проанализированы ежедневные поисковые-запросы с апреля 2017 года по май 2020 года, связанные с такими симптомами, как "кашель" и "диарея".

Команда, возглавляемая главным специалистом по инновациям Бостонской детской больницы Джоном Браунштейном, увидела "резкое увеличение загруженности больниц, начиная с августа 2019 и достигающее кульминации с пиком в декабре 2019 года".

На снимках с октября 2018 года исследователи насчитали 171 автомобиль на стоянках в одной из крупнейших больниц Уханя – Tianyou Hospital. Спутниковые данные год спустя показали 285 автомобилей на тех же парковках, увеличиваясь на 67%, и на 90% стало больше трафика в других больницах Уханя.

"В отдельных больницах наблюдаются дни с большим объемом загруженности как осенью, так и зимой 2019 года. Но в период с сентября по октябрь 2019 года в 5 из 6 больниц наблюдается наивысший уровень загруженности, совпадающий с повышенными уровнями запросов в Baidu со словами "диарея" и "кашель", – говорится в исследовании.

А) Больница в Ухане Tianyou Hospital в октябре 2018 года. В) Больница в Ухане Tianyou Hospital в октябре 2019 г. С) Та же больница в разгар вспышки COVID-19. D) Оптовый рынок морепродуктов Хуанань в сентябре 2019 года. Е) Тот же рынок в феврале 2020 года. (Красные точки – автомобили, желтые – грузовые автомобили, желтые линии – границы парковки).

"Данные на самом деле особенно убедительны, потому что мы наблюдаем увеличение числа людей, ищущих желудочно-кишечные заболевания – диарею. Эти запросы выросли до ранее невиданного, исторического уровня. И теперь мы знаем, что желудочно-кишечные симптомы действительно важный маркер для COVID-19. Огромный процент людей, у которых подтвердили коронавирус в Ухане, имели симптомы диареи", – говорит Браунштейн.

Использования "проверенных потоков данных" для эпиднадзора не является чем-то новым, такая методика также используется спецслужбами.

"Больничные парковки и бизнес могут быть относительным показателем того, что происходит среди населения. На самом деле, мы публиковали подобное еще несколько лет назад, когда больница в Латинской Америке были загружены во время сезона гриппа. Вы можете прогнозировать сезон гриппа, просто посмотрев на стоянки", – отметил Браунштейн.

Он добавляет, что данные не могут быть неопровержимым доказательством, но они дополняют растущее количество доказательств того, что "что-то происходило до того, как было объявлено официально".

"Хотя мы и не можем подтвердить, было ли увеличение объема напрямую связано с новым вирусом, наши данные подтверждают другие недавние работы, показывающие, что все началось до идентификации на рынке морепродуктов. Эти данные подтверждают гипотезу о том, что вирус возник естественным путем в южном Китае и вероятно, циркулировал еще до вспышки в Ухане", - говорит Браунштейн.

Браунштейн также подчеркнул, что ранние признаки пандемии очень легко пропустить.

"Если бы то же самое произошло в США, вполне возможно, что мы могли бы пропустить эти сигналы. Поэтому я думаю, что основная идея состоит в том, что нам нужно укреплять усилия в области общественного здравоохранения, а также усиливать надзор за ним", – подытожил эксперт.

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