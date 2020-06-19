Лукашенко об отношениях с Путиным: "Ничего у нас не искрит!"

Как сообщила БЕЛТА, Лавров начал встречу с Лукашенко со слов: "Я привет не передаю вам от Владимира Владимировича".

"Это я вам хочу передать. Я только что с ним разговаривал. Так что я вам передаю привет от начальника. У нас действительно состоялся такой открытый, добрый разговор. Хотя многие тут думают, что у нас что-то искрит. Ничего у нас не искрит! Есть проблемы всегда", – ответил ему Лукашенко.

"Искра нужна для зажигания, чтобы поехать вперед", – отреагировал Лавров.

"Совершенно верно, – согласился Лукашенко.

Президент Беларуси отметил, что, несмотря на множество проблем, отношения между странами будут оставаться братскими.

"Так мы и рассматриваем наши отношения. Хватает, конечно, проблем и у нас, и у вас. Это и пандемия (она обострила многие проблемы), и на международном уровне (вы это лучше меня чувствуете и понимаете). И у вас сегодня политических проблем выше крыши в связи с принятием новых поправок в Конституцию. У нас – президентские выборы. Поэтому действительно, как у братьев, все идет параллельно, зеркально отражаются эти проблемы, что у вас, что у нас", – сказал Лукашенко.

"Думаю, мы их решим. Это не катастрофические проблемы", – подчеркнул президент Беларуси.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Лукашенко пообещал сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости своей страны.