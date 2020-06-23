Торговая сделка с Китаем остается в силе, – Трамп

Президент США опроверг слова своего советника Питера Наварро о расторжении торговой сделки с Китаем, и выразил надежду, что власти Китая продолжат выполнять условия соглашения.

Об этом глава Белого дома написал в Twitter.

"Торговая сделка с Китаем не изменялась. Надеюсь, они и дальше будут выполнять условия соглашения", – написал Трамп.

Ранее глава Национального совета по торговле при Белом доме Питер Наварро в эфире телеканала Fox News Channel сообщил, что Трамп решил расторгнуть сделку с Китаем. По его словам, это произошло на фоне растущей уверенности разведки, что коронавирус вышел из лаборатории в КНР.

Позже советник по торговле Наварро заявил о том, что его высказывания были вырваны из контекста. По его словам, он говорил не о торговой сделке, а лишь об отсутствии доверия к властям Китая.

"Мои высказывания были вырваны из контекста. Они не касались первой фазы торговой сделки, которая сохраняется", – пояснил Наварро.

Как отмечает Bloomberg, за то время, что прошло между высказываниями Наварро и Трампа, фьючерсы на фондовых рынках упали более чем на 500 пунктов, а курс юаня опустился на 0,4%.

Издание также пишет, что глава Нацсовета по торговле при Белом доме Наварро не является решающим голосом в торговой сделке с Китаем. Разработчик соглашения, торговый представитель США Роберт Лайтхайзер, на прошлой неделе заявил, что США намерены полностью выполнить его.

Китай пока не прокомментировал данную ситуацию.

Как ранее сообщал Фокус:

Разведка США еще в конце ноября сообщала, что в китайском городе Ухань возникла вспышка вируса, изменившая образ жизни и бизнес.