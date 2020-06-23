Протестующие в Вашингтоне пытались опрокинуть статую седьмому президенту США Эндрю Джексону (1767-1845) с помощью веревок и цепей, но отступили, когда вмешалась полиция

Об этом сообщает The Washington Post.

В Вашингтоне демонстранты пришли на площадь Лафайет-сквер, где находится статуя седьмого президента США Эндрю Джексона, накинули на нее веревки и цепи, и принялись раскачивать памятник с целью опрокинуть.

На этот раз в инцидент вмешалась полиция. Для разгона толпы полицейские применили перцовый газ.

Беспорядки прокомментировал президент США Дональд Трамп в Twitter.

"Большое число людей задержано за позорный акт вандализма на Лафайет-сквер в отношении великолепного памятника Эндрю Джексону и порчу фасада церкви Святого Иоанна. 10 лет тюрьмы по закону о сохранении мемориалов ветеранам. Остерегайтесь!", – написал Трамп.

Как ранее сообщал Фокус:

Протестующие против расизма и полицейского произвола в Портленде снесли памятник одному из основателей США – первому президенту Джорджу Вашингтону.

В Ричмонде (штате Виргиния, США) протестующие против расизма повалили и сбросили в воду статую Христофора Колумба.