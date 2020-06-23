Лукашенко об "усатом таракане": Не нужно оскорблять, я действующий президент

Во время встречи с активистами в Бресте президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что кроме него и его команды проблемы белорусов никто не решит, а оскорблять людей "ни в одной стране не позволено"

Об этом сообщает Белсат.

"Вы успокойтесь, если у вас есть какие-то проблемы, вы их расскажите. Послушайте, кроме меня их никто не решит, и той власти, которая сегодня есть", – утверждает Лукашенко.

Также президент Беларусли отреагировал на сообщения о его рейтинге в 3% и на появившийся по этому поводу мем "Саша 3%".

"Это вы "Саша 3%" уже написали на майках. Да вы хоть верите, что у действующего президента 3%? В этой альтернативной кампании я и то больше наберу", – заявил он.

В конце мая белорусские издания Onliner и Tut.by, а также местные телеграм-каналы провели несколько онлайн-опросов. В некоторых из них Лукашенко набрал только 3%. В другом –около 6%. После этого за Лукашенко закрепилось прозвище "Саша 3%".

"Поэтому не надо нас дергать, оскорблять... "Усатый таракан", еще что-то… Я пока еще действующий президент. Ни в одной стране не позволено оскорблять людей. Я же никого из вас не оскорбил лично", – добавил Лукашенко.

Как ранее сообщал Фокус:

Александр Лукашенко пообещал сделать все необходимое для сохранения суверенитета и независимости своей страны.