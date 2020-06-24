Заступился за женщину: мужчина с ножом в голове разгуливал по Нью-Йорку

36-летнего мужчину ранили во время стычки в Гарлеме, когда он заступился за женщину. Нападающие воткнули нож ему в голову, и мужчина сумел найти в себе силы, чтобы прийти за помощью к машине скорой помощи

Инцидент произошел 23 июня в Гарлеме, Нью-Йорк. Четверо мужчин и женщина напали на 34-летнюю девушку и пытались вырвать сумку у нее из рук. Мужчина заступился за нее, но словесная перепалка переросла в поножовщину. Об этом пишет Daily Mail.

Нападающий вынул нож и напал на защитника, по словам свидетелей, он ранил его в плечо и ударил в голову. Лезвие ножа застряло в черепе. Нападающие скрылись. А мужчина сам пришел за помощью к медикам, чья машина была припаркована неподалеку.

На видео, которые сняли свидетели, видно, что кровь залила майку мужчины, но он ведет себя спокойно и даже успокаивает окружающих его людей.

Известно, что пострадавшего и девушку, которую он защищал, доставили в больницу Гарлема. Их состояние стабильно и их жизням ничего не угрожает.

Эд Маллинс из Ассоциации благотворителей сержантов полиции уже обвинил политиков в росте преступности. "Политики Нью-Йорка потеряли контроль над городом. На днях на Манхэттене подожгли бездомного, другого – застрелили. За этот месяц было уже 125 перестрелок. Вы создали это. Вы виноваты".

Как ранее писал Фокус:

Трамп встал на защиту памятников: за их снос грозится сажать в тюрьму на 10 лет. Президент США разрешил федеральному правительству задерживать людей за повреждение или уничтожение памятников и статуй. Его распоряжение вступило в силу "незамедлительно".