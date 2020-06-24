Евросоюз может закрыть границы для американцев и россиян

Европейский союз, открывая свои границы после пандемии, может запретить въезд туристам из ряда стран мира. Под запрет попадают те государства, где распространение коронавируса все еще слишком велико

Евросоюз надеется вновь открыть свои границы для туристов с июля, но каждые две недели будет пересматривать ситуацию с COVID-19 в разных странах, чтобы вводить ограничения. Об этом сообщает Reuters.

Проект рекомендаций предлагает разрешить въезд в ЕС для граждан стран, не входящих в блок, со стабильной или снижающейся тенденцией коронавируса. Также открытые границы будут работать для стран с "сопоставимой или лучшей эпидемиологической ситуацией", чем в Европе.

Такие эпидемиологические критерии определяются как от 16 до 20 новых случаев COVID-19, зарегистрированных в течение 14 дней на 100 тыс. человек.

Согласно документу, нации также будут оцениваться по количеству проведенных тестирований на вирус, отслеживании и обработке контактов, надежности данных.

Основываясь на последнем обновлении Европейского центра профилактики и контроля заболеваний (ECDC), предложенная методология может закрыть двери в ЕС для туристов из США, Мексики, большей части Южной Америки, Южной Африки, России, Ирана, Саудовской Аравии, Афганистана и прочих государств, которые пока не справились с ростом эпидемиологических показателей.

Однако, европейские дипломаты подчеркивают, что критерии все еще могут быть пересмотрены и будут выпущены в качестве рекомендаций, а не обязательных предписаний.

Как ранее сообщал Фокус: