Вдова сына Хрущева опровергла, что он застрелился
Ранее СМИ сообщили о том, что причиной смерти Сергея Хрущева стало огнестрельное ранение в голову.
Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее СМИ со ссылкой на данные полиции сообщили, что Хрущев умер от огнестрельного ранения в голову.
Вдова Хрущева Валентина Голенко опровергла эти данные, заявив, что он скончался от старости.
"Не надо мне рассказывать все сплетни. Он умер, как дано в заключении – от старости. Он умер от старости. Он уже болел два года", – сказала Голенко.
Как ранее сообщал Фокус:
- В 2016 году на 88-м году жизни после болезни скончалась дочь Никиты Хрущева публицист Рада Аджубей.
- Ранее бывший кандидат в президенты США от Демократической партии Хиллари Клинтон опубликовала пародийное письмо, направленное якобы первому секретарю ЦК КПСС Никите Хрущеву от американского экс-президента Джона Кеннеди в разгар Карибского кризиса.