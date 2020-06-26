В США намерены изменить название штата в рамках борьбы против расизма

Редко используемое полное название американского штата Род-Айленд – "Род-Айленд и плантации Провиденса" болезненно воспринимается некоторыми жителями. Губернатор Джина Раймондо объявила о проведении референдума, на котором избирателям предложат сократить название до "Род-Айленд".

22 июня Раймондо подписала указ о подготовке референдума по изменения конституции штата, полное название которого в официальных документах звучит: "Род-Айленд и плантации Провиденса".

"Принимая во внимание, что в течение многих лет шло общественное обсуждение вопроса изъятия слова "плантации" из официального названия Род-Айленда; что многие жители штата находят болезненным наличие слова, столь близко связанного с рабством, в официальном названии штата; что боль, которую эта ассоциация причиняет некоторым нашим жителям, волнует всех жителей, мы должны сделать все возможное, чтобы все общины смогли гордиться нашим штатом", – говорится в указе.

Офис губернатора больше не будет использовать фразу "...и плантации Провиденса" в официальных документах, переписке и бланках.

"Род-Айленд был основан на принципах согласия и терпимости. Название нашего штата и наша деятельность должны отражать эти ценности. Работа по ликвидации системного расизма в Род-Айленде началась не сегодня и не закончится сегодня, но мы способны добиться значительного прогресса в деле обеспечения расовой справедливости уже сейчас", – написала Раймондо в Twitter..

Род-Айленд – самый маленький штат США. Первоначально состоял из двух частей: Провиденские плантации (материковая часть, крупнейший город – Провиденс, нынешняя столица штата) и Остров Род (островная часть, крупнейший город – Ньюпорт). Полное наименование используется только в деловодстве. В 1652 году Род-Айленд принял первый в Северной Америке закон, запрещающий рабство.

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