Михаил Ефремов и смертельное ДТП

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

Фото: агенство Москва

В ночь на пятницу российский актер пережил сердечный приступ. Вызвать врачей он не захотел, заявив адвокату, что "ему ничего не хочется".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется", – сказал Пашаев.

 Также он рассказал, что 56-летний актер находится в подавленном состоянии и сильно переживает.

"Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается",  – рассказал адвокат.

Как ранее сообщал Фокус:

  • 8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.