У Михаила Ефремова случился сердечный приступ

В ночь на пятницу российский актер пережил сердечный приступ. Вызвать врачей он не захотел, заявив адвокату, что "ему ничего не хочется".

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Ефремова Эльмана Пашаева.

"Ночью Ефремову стало плохо с сердцем, был сердечный приступ. Он отказался вызывать скорую, заявив, что ему ничего не хочется", – сказал Пашаев.

Также он рассказал, что 56-летний актер находится в подавленном состоянии и сильно переживает.

"Я ушел от него в полночь, и строго рекомендовал вызывать скорую при малейшем ухудшении самочувствия. Надеюсь, он ко мне прислушается", – рассказал адвокат.

Как ранее сообщал Фокус:

8 июня около 23:00, в центре Москвы российский актер Михаил Ефремов в состоянии сильного алкогольного опьянения устроил ДТП. Водитель фургона, в который влетел Ефремов, умер в больнице.

Российский актер признал свою вину в случившемся. Позже СМИ сообщили, что в моче Ефремова, обнаружены следы наркотиков, а в крови – 2,1 промилле алкоголя, что соответствует выпитой бутылке водки.

9 июня Таганский районный суд Москвы отправил артиста Ефремова под домашний арест до 9 августа.