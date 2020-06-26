Британский подросток выбросил ребенка с 10 этажа, чтобы оказаться в новостях

В Лондоне завершился суд над 18-летним британцем, который выбросил из смотровой площадки местной достопримечательности 6-летнего ребенка. Мальчику чудом удалось выжить, но последствия падения оказались непоправимыми

В Лондоне суд вынес приговор 18-летнему Джонти Брейвери, который выбросил с 10 этажа смотровой площадки Современной галереи Тейт 6-летнего мальчика из Франции. Об этом сообщает CNN.

Инцидент произошел в августе 2019 года, когда подросток из Западного Лондона напал на ребенка, который приехал в столицу Британии с родителями. Во время одного из судебных заседаний, Брейвери признал, что выбросил ребенка с балкона достопримечательности на Темзе с целью убить малыша и оказаться в новостях.

6-летнему ребенку удалось выжить, но в результате падения он получил серьезные травмы, включая многочисленные переломы и кровоизлияние в мозг.

На заседании суда в пятницу, 26 июня, судья Маура Макгоуэн заявила, что 18-летнего убийцу уже "никогда не освободят".

"Я не могу подтвердить, что это будет 15-летний срок. Приговор – пожизненное заключение. Минимальный срок – 15 лет. Ваше освобождение не может быть рассмотрено ранее этого срока, вас никогда не освободят", – заявила судья.

"Вы намеревались убить кого-то в тот день. Травмы, которые вы нанесли, ужасны. Этот маленький мальчик получил травмы, которые изменили его жизнь", – добавила Макгоуэн.

Брейвери, которому тогда было 17 лет, был задержан охранниками музей, которые стали свидетелями происшествия.

На прошедших судебных слушаниях также отмечалось, что ребенку удалось выжить лишь из-за того, что он приземлился на покатую крышу на уровне пятого этажа. Несмотря на это, мальчик получил сильную травму головы, переломы позвоночника, ног и рук.

Как ранее сообщал Фокус: