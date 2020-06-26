В отеле в центре Глазго неизвестный зарезал трех человек

На лестничной площадке в гостинице Park Inn в центре Глазго неизвестный зарезал трех человек. Об этом сообщает ВВС News.

Также ножевые ранения получил полицейский, сейчас он находится в больнице. Самого нападавшего застрелили.

В то же время в местной полиции заявили, что ситуация была "контролируемой" и не представляла общественности для большого числа людей.

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Свидетель Крейг Милрой, который видел последствия инцидента из офисного здания неподалеку, сказал, что он видел четырех человек, вывезенных в машинах скорой помощи.

"Я видел человека, лежащего на земле, африканского происхождения, без обуви. Он был на земле с кем, кто держал его за бок - я не знаю, было ли это пулевое ранение, колотая рана или что это было", – сказал он.

Мужчина добавил, что этот человек был одним из четырех, кого забрали медики.

Как ранее сообщал Фокус:

2 февраля в Шевченковском районе Киева на улице Саксаганского неизвестный застрелил Андрея Сотника, 1977 года рождения. Он был убит двумя выстрелами – в спину и в голову.