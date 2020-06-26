Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину, – СМИ

Израиль передумал аннексировать Иорданскую долину, – СМИ

Фото: Middle East Eye

Израиль планировал 1 июля начать аннексию около 30% территории западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину.

Официальный Тель-Авив отказался от ранее заявленных планов аннексии долины реки Иордан. Об этом сообщило издание Times of Israel.

Соответствующее послание израильского правительства было передано главе палестинской национальной администрации Махмуду Аббасу через Иорданию.

По словам высокопоставленного палестинского представителя, Израиль принял данное решение после встречи главы израильской разведки Моссад Йоси Коэна с королем Иордании Абдаллой II.

Израильская сторона уведомила палестинское руководство, что намерена ограничиться аннексией 2-3 поселений на Западном берегу реки Иордан.

В свою очередь старший советник и зять президента США Джаред Кушнер обратился к премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху с просьбой отложить аннексию части оккупированных территорий Западного берега реки Иордан.

По данным арабских СМИ, данная просьба продиктована стремлением Вашингтона избежать ухудшения отношений со странами Персидского залива.

Израиль планировал 1 июля начать аннексию около 30% территории западного берега реки Иордан, включая стратегически важную Иорданскую долину.

После 1967 года в Иудее и Самарии на Западном берегу реки Иордан основаны израильские поселения. Совбез ООН считает эти территории оккупированными, Израиль же определяет их как спорные.

Как ранее сообщал Фокус: